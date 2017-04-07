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Кривавою різаниною закінчився день народження в Маріуполі

7 квітня 2017, 11:18
Кривавою різаниною закінчився день народження в Маріуполі

О третій ночі поліцейський патруль прибув на виклик про різанину. У під'їзді копи натикаються на закривавленого чоловіка. Надають постраждалому першу допомогу й розпитують про нападника. Поліцейські одразу побігли до квартири чоловіка, на якого вказав постраждалий. Різник розуміє - втекти не вдасться і здається правоохоронцям.

За словами затриманого, він двічі приходив до сусідів, які вночі гучно слухали музику й нібито відзначали день народження. Та коли повернувся втретє - не витримали нерви. Та навіть якщо в сусідів і була гучна дискотека, навряд чи це стане виправданням для підозрюваного. Невдовзі чоловіка судитимуть. За забране людське життя йому загрожує довічне позбавлення волі.

свідок, Убийства

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