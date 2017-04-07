Зухвалих молодиків, що здійснили збройне пограбування ювелірної крамниці, затримали

Прикраси на вісімсот п'ятдесят тисяч гривень винесли з ювелірної крамниці на Житомирщині троє зовсім молодих, 19-річних хлопців. Ватажка розбійників затримали випадково у київському метро. Хлопець приїхав до столиці з цілою сумкою золота, яке сподівався здати у ломбард. Затримали і його спільників.

Сам же напад на ювелірний магазин зловмисники скоїли у Новограді-Волинському. За кілька годин до закриття крамниці вони увірвались у приміщення у балаклавах, озброєні битками та пістолетом. Продавчиня дуже сильно перелякалась, тому грабувати не заважала. Затримані, до речі, зізналися у скоєнні злочину.