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Зухвалих молодиків, що здійснили збройне пограбування ювелірної крамниці, затримали

7 квітня 2017, 12:13
Зухвалих молодиків, що здійснили збройне пограбування ювелірної крамниці, затримали

Прикраси на вісімсот п'ятдесят тисяч гривень винесли з ювелірної крамниці на Житомирщині троє зовсім молодих, 19-річних хлопців. Ватажка розбійників затримали випадково у київському метро. Хлопець приїхав до столиці з цілою сумкою золота, яке сподівався здати у ломбард. Затримали і його спільників.

Сам же напад на ювелірний магазин зловмисники скоїли у Новограді-Волинському. За кілька годин до закриття крамниці вони увірвались у приміщення у балаклавах, озброєні битками та пістолетом. Продавчиня дуже сильно перелякалась, тому грабувати не заважала. Затримані, до речі, зізналися у скоєнні злочину.

Ограбления, свідок

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