Кількість жертв зсуву ґрунту в Колумбії перевищила 300 чоловік

Дитячі іграшки в багнюці, потрощені оселі, тварини, що залишилися без господарів. Сотні людей і досі вважаються зниклими безвісти. Щонайменше дві з половиною тисячі мешканців нині у тимчасових притулках.

Слідчі з'ясовують, чи були дотримані будівельні норми. Втім карати нікого не збираються. Як пояснюють в уряді, йдеться про запобіжні заходи. Деякі райони міста Мокоа, де сталося лихо, досі залишаються без води й електрики, для боротьби з мародерами спрямовані поліцейські підкріплення.