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В Україні розпочався період нересту риби і одразу активізувалися браконьєри

7 квітня 2017, 14:10
В Україні розпочався період нересту риби і одразу активізувалися браконьєри

Вигадливі браконьєри весь час придумують, як за раз виловити найбільше риби. Класичний спосіб - це сітки. Максимальної шкоди річкам і її жителям завдають так звані павуки - це величезні пастки, в яких заплутується риба. Знайти таку не легко, як і покарати її власника. Підрахувати збитки, які завдають горе-рибалки, надто складно, йдеться про десятки тисяч гривень, а під час нересту ця сума збільшується в рази, кажуть екологи.

За браконьєрство рибалок карають штрафом, але в залежності від масштабу завданої шкоди може бути відкрите і кримінальне провадження. Тож аби не робити шкоди екології та власному гаманцю, любителям рибки радять вудити у спеціально відведених місцях.

Контрабанда, Общество, Прочее, свідок

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