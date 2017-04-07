Жахлива ДТП сталася на проспекті Перемоги у Києві

Аварія сталася вчора пізно ввечері. Обидва автомобілі рухалися в напрямку метро Берестейська та не поділили смугу руху. Водій БМВ різко повернув у сусідній ряд. А позашляховик "Акура" не встиг зреагувати, став некерованим та миттю врізався в легковик. Удар припав на пасажирське місце. Через страшне зіткнення німецька машина відлетіла на кілька десятків метрів, проїхала боком та перекинулася на дах. На місце негайно прибула швидка.

Молода, 25-річна пасажирка БМВ дістала страшних поранень: відкриту травму голови, перелами черепа та втратила багато крові. Вона померла, навіть не доїхавши до лікарні. Водії - в шоковому стані. Обох ушпиталили. Нині остаточні причини трагічної аварії з'ясовує поліція.