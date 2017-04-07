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Восьмирічний хлопчик дістав тяжких поранень внаслідок вибуху невідомої речовини на Прикарпатті

7 квітня 2017, 19:11
Восьмирічний хлопчик дістав тяжких поранень внаслідок вибуху невідомої речовини на Прикарпатті

Дитині відірвало пальці на обох руках! Школяр приніс щось із вулиці, прокрався до стодоли, де за якийсь час пролунав вибух. Дитину негайно доправили до реанімації обласної лікарні. Там хлопчика вивели з шокового стану. Йому відірвало чотири пальці на одній руці і три на іншій.

Родина малого від коментарів відмовляється. Правоохоронці ж намагаються з'ясувати, що саме вибухнуло. Адже на місці не знайшли жодних слідів, окрім крові. Якби це була граната, кажуть експерти, наслідки були б фатальними. Вибух поки класифікують як нещасний випадок. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.

Взрыв, Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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