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США здійснили першу масовану атаку на Сирію

7 квітня 2017, 21:19
США здійснили першу масовану атаку на Сирію

Дональд Трамп віддав наказ пустити ракети на аеродроми диктатора Башара Асада, чим порушив передвиборчу обіцянку. Таке рішення американський президент ухвалив після жахливої хімічної атаки, яку скоїв уряд Сирії на місто Ідліб. Нагадаємо, її жертвами стали більше вісімдесяти сирійців, зокрема - багато дітей.

США, Німеччина, Франція, Британія та Туреччина вважають, що сирійський диктатор Башар Асад відповідальний за хімічну атаку. У Росії, яка підтримує Асада, у відповідь кажуть, що сирійська авіація розбомбила склади опозиції з хімічною зброєю.

Взрыв, Общество, свідок

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