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Нерви видали контрабандиста: прикордонники запобігли вивезенню бурштину до Польщі

7 квітня 2017, 22:14
Нерви видали контрабандиста: прикордонники запобігли вивезенню бурштину до Польщі

Українець намагався провезти необроблений бурштин через українсько-польський кордон у Рава-Руській. У прикордонників водій викликав підозри під час оформлення документів, адже чоловік дуже нервувався. Тож його авто вирішили ретельно перевірити й недарма. У порожнинах для магнітоли, заднього бампера і крил спритник сховав каміння. Аж 12 кілограмів! На ринку вартість необробленого бурштину коливається від двохсот до чотирьохсот доларів за кілограм, залежно від якості.

З контрабандистом тепер спілкуються правоохоронці, вони дізнаються, звідки той взяв сонячне каміння та з якою метою віз його до сусідньої Польщі. До речі, 7 кілограмів бурштину з 12 чоловік задекларував.

Контрабанда, свідок

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