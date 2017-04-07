Мешканці й гості столиці масово вийшли на ранкову зарядку на честь Всесвітнього дня здоров'я

Прийти на ранкову гімнастику закликало Міністерство охорони здоров'я. Своїм прикладом збираються мотивувати українців вести здоровий спосіб життя. Очільник відомства Уляна Супрун перед початком не могла стримати емоцій. Каже, що ранкова активність без сумнівів заряджає енергією на весь робочий день. Тож запевняє, проходить щодня пішки по п'ять кілометрів. Не залишилися байдужими й сотні мешканців Києва. Незначне похолодання не зупинило ні дітей, ні пенсіонерів. Найчисельніше акцію підтримали київські студенти.

Медики кажуть, нестача фізичної активності є четвертим основним фактором смертності у світі. Через сидячий спосіб життя може виникнути рак, проблеми з серцем та ожиріння. Тому активний спосіб життя збираються пропагувати не тільки в столиці.