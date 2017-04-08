Грабуй награбоване - правоохоронці з Дніпра привласнили вкрадені мільйони

Двох правоохоронців-перевертнів затримали у Дніпрі. 40-річного підполковника поліції та 33-річного майора підозрюють у пограбуванні! А обчистили вони... грабіжників. Сумма вражає - йдеться про 2 мільйони доларів! Історія ця почалася ще рік тому.

Харків'янин віддав на зберігання своїм знайомим велику суму грошей. Готівку та вироби із золота подружжя заховало у вольєрі для собак. Але господар разом зі своїм братом вирішили привласнити скарб і втекти. Та їх швидко знайшли правоохоронці. Проте відкривати кримінальне провадження не стали. Натомість забрали всі гроші та прикраси собі.