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Грабуй награбоване - правоохоронці з Дніпра привласнили вкрадені мільйони

8 квітня 2017, 20:38
Грабуй награбоване - правоохоронці з Дніпра привласнили вкрадені мільйони

Двох правоохоронців-перевертнів затримали у Дніпрі. 40-річного підполковника поліції та 33-річного майора підозрюють у пограбуванні! А обчистили вони... грабіжників. Сумма вражає - йдеться про 2 мільйони доларів! Історія ця почалася ще рік тому.

Харків'янин віддав на зберігання своїм знайомим велику суму грошей. Готівку та вироби із золота подружжя заховало у вольєрі для собак. Але господар разом зі своїм братом вирішили привласнити скарб і втекти. Та їх швидко знайшли правоохоронці. Проте відкривати кримінальне провадження не стали. Натомість забрали всі гроші та прикраси собі.

Общество, Ограбления, свідок, Служебные преступления

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