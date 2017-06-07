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Київ готується зустріти безвіз святом

7 червня 2017, 15:30
Київ готується зустріти безвіз святом

В Україні святкуватимуть безвіз аж п'ять днів! Урочистості триватимуть з 9-го по 13-те червня. У столиці заради цього навіть перекриють центр міста - Європейську площу та Хрещатик до вулиці Богдана Хмельницького.

Поки що програма свята не затверджена. Нагадаємо, 11-го червня запрацює безвізовий режим між ЄС та Україною. Скасування віз стосується всіх країн Шенгенської зони, крім Ірландії та Великої Британії. А ще українці зможуть відвідувати чотири країни, що не входять до ЄС: Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.

Общество, свідок

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