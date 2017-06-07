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Поліція ідентифікувала виконавця теракту біля Собору Паризької Богоматері

7 червня 2017, 21:44
Поліція ідентифікувала виконавця теракту біля Собору Паризької Богоматері

В будинку терориста, який з молотком атакував поліцію біля Собору Паризької Богоматері, знайшли відео з пропагандою ІДІЛ. Оселю 40-річного студента з Алжиру обшукали й виявили беззаперечні докази його причетності до лав екстремістів.

Поліція ідентифікувала злочинця. Його звуть Фарід-І. Перш ніж напасти на варту Собору Паризької Богоматері, він кричав, що мститься в такий спосіб за Сирію. Зловмисника знешкодили за лічені хвилини після атаки. Туристів на час спецоперації зачинили в храмі. Ніхто з них не постраждав. За фактом теракту, як кваліфікують усе французи, триває розслідування.

свідок, Теракты

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