На Черкащині молодик сокирою зарубав власну бабусю через гроші

25-річний молодик посварився з бабусею через гроші. Конфлікт взявся залагоджувати за допомоги сокири. Пенсіонерка померла від численних рубаних ран голови. Коли зрозумів, що старенька не дихає, затягнув тіло в хату й пішов у своїх справах.

Зникнення жінки помітили сусіди, вони і звернулися до поліції. Горе-онука вже затримали, він виявився раніше судимим. Кримінальне провадження відкрили за статтею умисне вбивство.