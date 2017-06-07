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На Черкащині молодик сокирою зарубав власну бабусю через гроші

7 червня 2017, 22:46
На Черкащині молодик сокирою зарубав власну бабусю через гроші

25-річний молодик посварився з бабусею через гроші. Конфлікт взявся залагоджувати за допомоги сокири. Пенсіонерка померла від численних рубаних ран голови. Коли зрозумів, що старенька не дихає, затягнув тіло в хату й пішов у своїх справах.

Зникнення жінки помітили сусіди, вони і звернулися до поліції. Горе-онука вже затримали, він виявився раніше судимим. Кримінальне провадження відкрили за статтею умисне вбивство.

свідок, Убийства

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