Представник Фонду гарантування вкладів вимагав у колишніх власників банку хабар

Хабар у п'ять мільйонів доларів. Правоохоронці затримали представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Здійснюючи тимчасову адміністрацію в одному з київських банків, він вимагав від колишніх власників установи п'ять мільйонів доларів. За це обіцяв вирішити питання щодо майна фінустанови та вилучити з банку оригінали деяких документів. Тепер хабарнику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.