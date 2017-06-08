У Польщі за пограбування затримали громадянина України

Українець пограбував підприємця у Варшаві! На 4 мільйони гривень! Разом із громадянином Грузії наш співвітчизник украв у місцевого бізнесмена рюкзак із грошима. Нападники порснули в обличчя жертві газовим балончиком, вихопили сумку й кинулися тікати.

Поліція розпочала погоню, перекрила рух, попереджувально стріляла в повітря. На кадрах свідків видно, як один зі злочинців тікає від переслідування. Врешті обох зловмисників схопили. Імені українця поки не розголошують. Відомо лише, йому 40 років. За скоєне парочці загрожує 12 років тюрми.