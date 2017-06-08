Біля церкви на Одещині виявили снаряд

Бог відвів, або як сучасний артилерійський снаряд 45-го калібру мало не вибухнув на подвір'ї православного храму в місті Білгороді-Дністровському на Одещині. На знахідку, що налякала паству, випадково наткнувся парафіянин, який косив траву на церковному подвір'ї. Неподалік забору газонокосарка на щось наткнулася. Виявилося - то сучасний та цілком боєздатний артилерійській снаряд.

На думку рятувальників, він лише дивом не вибухнув від контакту з косаркою. Постраждати міг не тільки працівник, а й перехожі. Адже поряд із церквою пролягає дорога до залізничної станції. Боєприпас вивезли та знищили на полігоні. Поліція з'ясовує, звідки небезпечний предмет міг взятися на території церкви.