У США ціла команда медиків рятували маму й дитинча горили

В зоопарку Філадельфії - унікальні пологи. Там ціла команда медиків рятували маму й дитинча горили. Самка на прізвисько Кіра не могла самотужки народити. Півтори години і ветеринари, й лікарі-гінекологи, які працюють із людьми, допомагали тварині не загинути під час пологів.

Врешті народився крихітний малюк. І з ним, і з мамою вже все гаразд. Працівники звіринця тішаться. Адже це - рідкісний вид. У неволі в усьому світі залишилося тільки півтисячі таких горил.