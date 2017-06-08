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У США ціла команда медиків рятували маму й дитинча горили

8 червня 2017, 15:11
У США ціла команда медиків рятували маму й дитинча горили

В зоопарку Філадельфії - унікальні пологи. Там ціла команда медиків рятували маму й дитинча горили. Самка на прізвисько Кіра не могла самотужки народити. Півтори години і ветеринари, й лікарі-гінекологи, які працюють із людьми, допомагали тварині не загинути під час пологів.

Врешті народився крихітний малюк. І з ним, і з мамою вже все гаразд. Працівники звіринця тішаться. Адже це - рідкісний вид. У неволі в усьому світі залишилося тільки півтисячі таких горил.

Здоровье, Прочее, свідок

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