Уляна Супрун уникла відповіді щодо протиботуліничної сироватки

В Україні вже зафіксовано 9 випадків захворювання на ботулізм. Географія захворювання щодня розширюється. За останні дні на лікарняних ліжках опинились ще жителі Запорізької, Сумської та Полтавської областей.

Натомість сироватки у нас по сю пору немає. Сертифікат закінчився ще в 2014 році. Профільний міністр на запитання журналістів - коли ж українці перестанують гинути від ботулізму - проігнорувала незручне запитання та дала дьору.