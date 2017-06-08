Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 8 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Уляна Супрун уникла відповіді щодо протиботуліничної сироватки

8 червня 2017, 16:06
Уляна Супрун уникла відповіді щодо протиботуліничної сироватки

В Україні вже зафіксовано 9 випадків захворювання на ботулізм. Географія захворювання щодня розширюється. За останні дні на лікарняних ліжках опинились ще жителі Запорізької, Сумської та Полтавської областей.

Натомість сироватки у нас по сю пору немає. Сертифікат закінчився ще в 2014 році. Профільний міністр на запитання журналістів - коли ж українці перестанують гинути від ботулізму - проігнорувала незручне запитання та дала дьору.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab