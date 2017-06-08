Вибух на території Посольства США в Києві не був терактом

Сьогодні близько півночі стався вибух на території Посольства США в Києві. Невідомий кинув на територію диппредставництва вибуховий пристрій. Спочатку поліція кваліфікувала справу як "теракт". Згодом її перекваліфікували на "злісне хуліганство", бо вибуховий пристрій не міг завдати нікому шкоди. Погоджуються з цим у Посольстві США. Там теж не вважають інцидент терактом. І додають: ні співробітники, ні майно диппредставництва не ушкоджені. У МЗС України також рішуче засудили цю подію.

Зараз посольство працює у звичному режимі, однак правоохоронці вжили посилених заходів безпеки. Територію огородили сигнальною стрічкою, а по периметру чергують бійці Нацгвардії.