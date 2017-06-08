Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 8 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Вибух на території Посольства США в Києві не був терактом

8 червня 2017, 17:11
Вибух на території Посольства США в Києві не був терактом

Сьогодні близько півночі стався вибух на території Посольства США в Києві. Невідомий кинув на територію диппредставництва вибуховий пристрій. Спочатку поліція кваліфікувала справу як "теракт". Згодом її перекваліфікували на "злісне хуліганство", бо вибуховий пристрій не міг завдати нікому шкоди. Погоджуються з цим у Посольстві США. Там теж не вважають інцидент терактом. І додають: ні співробітники, ні майно диппредставництва не ушкоджені. У МЗС України також рішуче засудили цю подію.

Зараз посольство працює у звичному режимі, однак правоохоронці вжили посилених заходів безпеки. Територію огородили сигнальною стрічкою, а по периметру чергують бійці Нацгвардії.

Взрыв, свідок, Хулиганство

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
Как же так ? а все надеялись что теракт, вот неудача
sss 08.06.2017, 17:22 ответить

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab