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Сто мільйонів гривень застави Романа Насірова не переказуватимуть на рахунок держави

8 червня 2017, 18:09
Сто мільйонів гривень застави Романа Насірова не переказуватимуть на рахунок держави

Відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд столиці. І оскарженню воно не підлягає. Прокурори впевнені, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не виконував забов'язання суду - не здав свої два паспорти, закордонний та громадянина Великої Британії. Натомість адвокати запевнили, що український паспорт для виїзду за кордон - недійсний, а іншого у звинувачуваного просто немає.

На заяви Романа Насірова про те, що в нього немає британського паспорта та що він не довіряє доказам НАБУ, вже відреагувала посол Великої Британії в Україні. У своєму Твіттері Джудіт Гоф заявила, що лист британської сторони до Національного антикорупційного бюро щодо громадянства Насірова є справжнім. А інформація, надана паспортною службою Великої Британії, - правдива.

Нагадаємо, Романа Насірова підозрюють у зловживанні службовим становищем, через що держава зазнала збитків на майже два мільярди гривень. На початку березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сто мільйонів гривень.

свідок, Суды

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Далеко не расист - но на фига было чурковскую полукровку ставить руководить ЭТИМ у нас??? Оно, падло, чё - за страну и народ радело? - Да, счАз. А за часть бабок тех (ну, типа, довелось знать, мать его, и этот суд - причём не каждый раз негатив, отвечаю) таки всё ранее случилось. Слава Насир_рато_му и евойным связям, шо таки опять сработали (задумайтесь и трезво за содрогнитесь, но бороться необходимо со всей этой воровской - с 80-х, Карл! - хренью). Им уже чёткий метр на два каждому, но побороться, чтобы не ушло "в архив" туево хуча наворованного бабла - таки нужно каждого по мере его возможностей, сли, здоровья и ума (эт я тип о людЯх простых).
Lis 08.06.2017, 19:31 ответить
Слава судейскому реформатору Пете Порошенко.Ублюдок
гость 08.06.2017, 19:25 ответить

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