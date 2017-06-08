Сто мільйонів гривень застави Романа Насірова не переказуватимуть на рахунок держави

Відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд столиці. І оскарженню воно не підлягає. Прокурори впевнені, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не виконував забов'язання суду - не здав свої два паспорти, закордонний та громадянина Великої Британії. Натомість адвокати запевнили, що український паспорт для виїзду за кордон - недійсний, а іншого у звинувачуваного просто немає.

На заяви Романа Насірова про те, що в нього немає британського паспорта та що він не довіряє доказам НАБУ, вже відреагувала посол Великої Британії в Україні. У своєму Твіттері Джудіт Гоф заявила, що лист британської сторони до Національного антикорупційного бюро щодо громадянства Насірова є справжнім. А інформація, надана паспортною службою Великої Британії, - правдива.



Нагадаємо, Романа Насірова підозрюють у зловживанні службовим становищем, через що держава зазнала збитків на майже два мільярди гривень. На початку березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сто мільйонів гривень.