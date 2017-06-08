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У центрі Харкова "Вольво" лоб у лоба зіткнувся зі "швидкою"

8 червня 2017, 20:16
У центрі Харкова "Вольво" лоб у лоба зіткнувся зі "швидкою"

Медики саме везли до лікарні хлопчика із запаленням легень. Машина перекинулась набік. Водій позашляховика не пропустив спецтранспорт - навіть попри увімкнені маячки та сирену.

Від удару постраждали 6 людей. Це водій "швидкої", двоє фельдшерів та власне сам юний пацієнт і його мати. Майже в усіх діагностували струс мозку та гематоми. Численні забиття отримав і водій "Вольво". Всіх учасників ДТП відправили до лікарень. Чому сталася аварія, з'ясовує поліція.

ДТП, свідок

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