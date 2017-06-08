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У Черкасах палили шини під місцевим судом

8 червня 2017, 21:19
У Черкасах палили шини під місцевим судом

Так люди висловили своє невдоволення рішенням Апеляційного суду щодо справи вбитого черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Нагадаємо, його три роки тому знайшли закатованим у лісі. За час слідства вдалося вийти не лише на виконавців цього злочину, а й на ймовірного організатора - Вадима Мельника. Вже два тижні його адвокати намагаються зробити все можливе, щоби підозрюваного відпустили під домашній арешт. На черговому засіданні Апеляційного суду ухвалили клопотання адвокатів про розгляд справи із відео-конференцією із СІЗО, аби унеможливити ймовірні ризики для життя підозрюваного. Людей таке рішення обурило. Спочатку вони намагалися заблокувати вихід Вадима Мельника з камери, а коли це не вдалося, то заблокували виїзд із суду підпаленими шинами.

свідок, Суды, Убийства

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