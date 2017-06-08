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У Миколаєві побилися депутати облради

8 червня 2017, 23:17
У Миколаєві побилися депутати облради

Гаряче стало на засіданні бюджетної комісії. Голова комісії Федір Барна та секретар комісії Володимир Фроленко вступили у словесні баталії, затуляли один одному рота. Згодом народні обранці вийшли в коридор, так би мовити, на чоловічу розмову. Журналістів заблокували у приміщенні, щоб не робили сенсації.

Коли медійники все ж пробралися у вестибюль, побачили, як Фроленко затиснув шию Барні. При цьому його бив невідомий чоловік. Пізніше з'ясувалося, що цим невідомим був боксер, майстер спорту міжнародного класу Олег Буц.

Драки и насилие, свідок

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