У Миколаєві побилися депутати облради

Гаряче стало на засіданні бюджетної комісії. Голова комісії Федір Барна та секретар комісії Володимир Фроленко вступили у словесні баталії, затуляли один одному рота. Згодом народні обранці вийшли в коридор, так би мовити, на чоловічу розмову. Журналістів заблокували у приміщенні, щоб не робили сенсації.

Коли медійники все ж пробралися у вестибюль, побачили, як Фроленко затиснув шию Барні. При цьому його бив невідомий чоловік. Пізніше з'ясувалося, що цим невідомим був боксер, майстер спорту міжнародного класу Олег Буц.