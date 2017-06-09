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У Полтаві карета "швидкої допомоги" у дворі лікарні наїхала на пенсіонерку

9 червня 2017, 01:13
У Полтаві карета "швидкої допомоги" у дворі лікарні наїхала на пенсіонерку

Усе сталося на території міської лікарні. Жінка йшла до закладу, щоб запросити колег на свій вісімдесятирічний ювілей. Коли виходила з приміщення медзакладу, у дворі потрапила під колеса карети "швидкої допомоги", яка саме привезла пацієнта.

Жінці одразу ж надали першу допомогу й терміново доправили в обласну лікарню. Її намагалися врятувати найліпші лікарі закладу, але марно. Травми виявилися занадто тяжкими. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Що саме сталося і хто винен, з'ясує слідство.

ДТП, свідок, Убийства

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