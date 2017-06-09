Стихія наробила лиха на Закарпатті

В осередку негоди опинилися Рахівський та Виноградівський райони. Потужна злива тривала недовго, проте наробила чимало лиха. У центрі Виноградова впало 3 величезні дерева. Одне з них - на припарковане авто. У цей момент в машині перебувала жінка-водій. Їй допомагали перехожі. Постраждалу ушпиталили, а рятувальники згодом визволили й машину з-під дерева. Як розповідають очевидці, злива тривала близько години, та через засмічення місцевих каналів вода просто не встигала сходити.

Синоптики попереджають - вночі та завтра в регіоні знову будуть сильні дощі. Тож в області оголошено штормове попередження.