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11-річного хлопчика витягли з рибальської снасті в селі Тернавці на Рівненщині

9 червня 2017, 03:17
11-річного хлопчика витягли з рибальської снасті в селі Тернавці на Рівненщині

Діти рибалили на озері. Коли жилка зачепилася за очерет, один із хлопців поплив її розплутувати. Але і сам потрапив у пастку. Богдан не міг витягти ногу з рибальскої снасті. Його приятелі не ризикнули лізти у воду, бо погано плавали. Тож кинулися шукати дорослих.

У цей час із роботи повертався керівник Радивилівської пожежно-рятувальної частини. Він і витягнув дитину з води. Богдан не постраждав, лише дуже змерз.

Прочее, свідок

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