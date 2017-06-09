11-річного хлопчика витягли з рибальської снасті в селі Тернавці на Рівненщині

Діти рибалили на озері. Коли жилка зачепилася за очерет, один із хлопців поплив її розплутувати. Але і сам потрапив у пастку. Богдан не міг витягти ногу з рибальскої снасті. Його приятелі не ризикнули лізти у воду, бо погано плавали. Тож кинулися шукати дорослих.

У цей час із роботи повертався керівник Радивилівської пожежно-рятувальної частини. Він і витягнув дитину з води. Богдан не постраждав, лише дуже змерз.