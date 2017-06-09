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Президенту подали петицію щодо заборони чортівні на телебаченні

9 червня 2017, 06:06
Президенту подали петицію щодо заборони чортівні на телебаченні

Українці хочуть заборонити слова "чорт" і "дідько" в україномовних фільмах. За це пропонують саджати за ґрати. Відповідна петиція з'явилася на сайті Президента України. Її автор - Богдан Шипка.

Він стверджує, що такі слова - антиреклама української мови. І шкоди завдає більше, ніж воєнні дії. Хоча сам шкідливе слово двічі написав з помилкою. На цю мить пропозицію підтримали лише семеро людей. У Міністерстві ж інформаційної політики таку ініціативу не схвалюють.

Общество, свідок

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