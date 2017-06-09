Військова техніка згоріла у Рівному

У Рівному горіли військові склади. Пожежа на базі 55-го окремого лінійно-вузлового полку зв'язку. Евакуацію не проводили, адже боєприпасів у приміщеннях не було. Вогонь був настільки сильним, що густий дим заполонив прилеглі вулиці.

Як стало відомо, вигоріли стіни та перекриття гаражних боксів. За власною інформацією Свідка, там стояло шість одиниць військової техніки, і вся вона спалена вщент. Щоправда, оперативне командування "Захід" це заперечує. Пожежа, вочевидь, трапилась через коротке замкнення.