МВС нагородило Осмаєва пам'ятним годинником, а його героїчну дружину - новим пістолетом

Адама Осмаєва виписали з лікарні. Зі шпиталю він одразу поїхав у МВС. Там його нагородили іменним годинником. А дружині Аміні Окуєвій подарували ще один - новий - пістолет, замість іншого, нагородного, якого вилучило слідство як речовий доказ.

Нагадаю, тиждень тому на подружжя скоїли замах. В Осмаєва стріляв кілер. Дружина Аміна у відповідь зробила кілька пострілів у нападника. Так врятувала чоловікові життя.