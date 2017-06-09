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МВС нагородило Осмаєва пам'ятним годинником, а його героїчну дружину - новим пістолетом

9 червня 2017, 13:39
МВС нагородило Осмаєва пам'ятним годинником, а його героїчну дружину - новим пістолетом

Адама Осмаєва виписали з лікарні. Зі шпиталю він одразу поїхав у МВС. Там його нагородили іменним годинником. А дружині Аміні Окуєвій подарували ще один - новий - пістолет, замість іншого, нагородного, якого вилучило слідство як речовий доказ.

Нагадаю, тиждень тому на подружжя скоїли замах. В Осмаєва стріляв кілер. Дружина Аміна у відповідь зробила кілька пострілів у нападника. Так врятувала чоловікові життя.

Общество, Покушения, свідок

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