У США песиків беруть з собою на роботу заради психологічного комфорту

Чотирилапий антистрес. Американці масово беруть із собою на роботу собак. Причина одна - щоби працювати продуктивніше!



Для чотирилапих офісних психологів є спеціальні кімнати відпочинку, окрема їдальня і місця для дозвілля. Тих людей, хто не бажає співіснувати з псами, приміром, через алергію на тварин - ізолюють від них. Є окремий простір, куди собакам не дозволяють заходити. В майбутньому ж американці планують крім песиків брати з собою на роботу ще й котів та інших домашніх улюбленців. І закликають людство долучатися до флешмобу.