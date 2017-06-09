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У США песиків беруть з собою на роботу заради психологічного комфорту

9 червня 2017, 16:21
У США песиків беруть з собою на роботу заради психологічного комфорту

Чотирилапий антистрес. Американці масово беруть із собою на роботу собак. Причина одна - щоби працювати продуктивніше!

Для чотирилапих офісних психологів є спеціальні кімнати відпочинку, окрема їдальня і місця для дозвілля. Тих людей, хто не бажає співіснувати з псами, приміром, через алергію на тварин - ізолюють від них. Є окремий простір, куди собакам не дозволяють заходити. В майбутньому ж американці планують крім песиків брати з собою на роботу ще й котів та інших домашніх улюбленців. І закликають людство долучатися до флешмобу.

Общество, свідок

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