Допоможіть молодій родині побороти страшний діагноз

Півроку тому в життя родини Ігоря та Жанни Остапчуків прийшло лихо. У 28-річного чоловіка діагностували рак крові. Позаду - чотири блоки хіміотерапії. За шість місяців родина витратила на медикаменти та діагностику близько восьмисот тисяч гривень. Грошей більше не лишилося. А попереду в Ігоря основний етап лікування - трансплантація кісткового мозку.

Зробити операцію в Україні не можуть, бо потрібен нерідний донор. Врятувати чоловіка пообіцяли в Туреччині. Ціна життя - 110 тисяч доларів. Часу майже не лишилося. Кошти потрібно зібрати вже до 11 червня, щоб підтвердити спроможність оплатити лікування в Туреччині. Інакше медики не візьмуться за пацієнта.

Рідні Ігоря просять допомоги у глядачів "Свідка".

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Жанна Остапчук, дружина