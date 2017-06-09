Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 9 червня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

В Україні вже 2 жертви ботулізму

9 червня 2017, 18:27
В Україні вже 2 жертви ботулізму

Напередодні в лікарні помер 38-річний фельдшер із Сумщини. Два дні він провів у інфекційній лікарні на апараті штучної вентиляції легенів. Хворому ввели сироватку, яку дістали родичі. Та це не допомогло, бо ін'єкцію зробили запізно. Чоловік їв в'ялену рибу. Ще в чотирьох людей, які теж її вживали, ботулізму не виявили. Зараз вони під наглядом медиків.

Нагадаємо, тільки за останні 2 тижні в Україні зафіксовано 6 випадків захворювання на ботулізм. А ось ліків проти цієї недуги в країні немає. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, дія сертифікату препарату російського виробництва закінчилася 2014 року. А реєстрацію французьких вакцин лише щойно почали.

Здоровье, Несчастные случаи, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
А Супрунихе нас.....рать -не она же здохла, а жаль
kg 09.06.2017, 18:57 ответить

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab