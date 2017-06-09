В Україні вже 2 жертви ботулізму

Напередодні в лікарні помер 38-річний фельдшер із Сумщини. Два дні він провів у інфекційній лікарні на апараті штучної вентиляції легенів. Хворому ввели сироватку, яку дістали родичі. Та це не допомогло, бо ін'єкцію зробили запізно. Чоловік їв в'ялену рибу. Ще в чотирьох людей, які теж її вживали, ботулізму не виявили. Зараз вони під наглядом медиків.

Нагадаємо, тільки за останні 2 тижні в Україні зафіксовано 6 випадків захворювання на ботулізм. А ось ліків проти цієї недуги в країні немає. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, дія сертифікату препарату російського виробництва закінчилася 2014 року. А реєстрацію французьких вакцин лише щойно почали.