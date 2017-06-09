Озброєний ножем чоловік відпустив захоплених вранці заручників у британському Ньюкаслі

О восьмій ранку чоловік вдерся до центру працевлаштування. Полонив п'ятьох співробітників і начебто погрожував підірвати прив'язаний на грудях механізм із вибухівкою. Довкола перекрили вулиці й зачинили метро. Але поліція під час спецоперації і переговорів таки переконала злочинця здатися.

Всіх бранців відпустили. Ніхто не постраждав. На допитах з'ясовують, чи пов'язаний напад із тероризмом.