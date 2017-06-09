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Онучка колишнього генсека ЦК КПРС Микити Хрущова загинула під колесами електрички в Москві

9 червня 2017, 20:25
Онучка колишнього генсека ЦК КПРС Микити Хрущова загинула під колесами електрички в Москві

Юлія Хрущова впала на колії, начебто перечепившись. Втім, є версія і про самогубство жінки. Їй було 77 років. У мережі з'явилися перші кадри, зняті журналістами на платформі Мічуринець, де сталася трагедія. Юлія Хрущова - донька сина Микити Хрущова, Леоніда, який зник у 1943 році під час Другої світової війни. Згодом дідусь удочерив власну онучку. Юлія закінчила журфак Московського державного університету. Але за фахом майже не працювала.

Торік, нагадаємо, на вісімдесят восьмому році життя померла старша донька Микити Хрущова - Рада Аджубей.

Несчастные случаи, свідок, Убийства

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