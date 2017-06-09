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Масові сутички в Одесі через концерт Ірини Білик

9 червня 2017, 21:24
Масові сутички в Одесі через концерт Ірини Білик

Концерт Ірини Білик на відкритті ресторану у спальному районі Одеси рекламували заздалегідь. Так само заздалегідь громадські активісти попередили: цей виступ зірвуть. Наголошували: співачка, що гастролювала по Росії та Криму, не повинна виступати в місті. За кілька годин до концерту організатори сказали - Білик не буде, її виступ скасовано. Насправді ж, він розпочався за графіком.

Обурені молодики зібралися під рестораном. У глядачів жбурляли яйцями, вигукували образи. Поліція спробувала зупинити найбільш активних протестувальників, сталася бійка.

За фактом заворушень поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями: "Хуліганство" та "Насильство щодо працівника правоохоронного органу". Ірина Білик, не зважаючи на всі ці події, виступила, а потім поїхала.

Драки и насилие, Общество, свідок, Хулиганство

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Не было там никакой драки ! На Ю-тьюбе полно видео, подтверждающее это. "Активисты" хулиганили, а полиция им мешала. А Стерненко -- жалкий симулянт.
Вася 10.06.2017, 01:05 ответить

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