Віталія Кличка запідозрили в приховуванні двох маєтків

"Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. Маєтки у Гамбурзі та Лос-Анджелесі - не мої, а мого брата". Так мер Києва Віталій Кличко прокоментував розслідування журналістів та відкрите детективами НАБУ провадження. У своєму Фейсбуці Кличко написав, що надав НАБУ повну інформацію, а все своє майно задекларував згідно із законодавством.

Нагадаємо, детективи НАБУ зареєстрували кримінальне провадження. Підозрюють, що столичний міський голова не вніс в електронну декларацію 2 маєтки.