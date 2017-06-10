Безвіз з Європою: як зміняться правила перетину кордону та які документи потрібно взяти з собою?

Вже за добу українці зможуть поїхати до Європи без віз. Як зміниться перетин українського кордону, дізналися у працівників аеропорту.

З метою інформування громадян, які будуть перетинати вперше митний кордон України, в аеропорті створили можливість при вході зразу звернутись до інформаційної стійки та отримати відповідну митну консультацію. Утім кажуть, жодних змін у проходженні правил перетину кордону немає. Що стосується механізму або порядку перевірки документів, фактично вони не відрізняються. Наявність паспортного документу, закордонного або біометричного, і людина перетинає держкордон і виїжджає до країн ЄС.