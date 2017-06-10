Нетверезий водій пошкодив автівки поліції в Дніпрі

У Дніпрі п'яний водій протаранив два поліцейські Пріуси. А роз'їжджав містом з пляшкою віскі у руці, бо святкував день народження доньки.

Патрульні намагалися затримати нетверезого власника Нісану. На вимогу вийти з машини чоловік не відреагував. Тому поліцейські заблокували його машинами. Та пияка це не зупинило. Він зачинився в авто й спробував утекти. Через що і протаранив патрульних. Чоловікові напідпитку довелося накинути кайданки.