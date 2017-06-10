Джерело ботулізму виявили на Полтавщині

30 тон риби з інфекцією бутулізма. Стільки правоохоронці вилучили під час рейду на потужну браконьєрську мережу на Полтавщині. Зловмисники виловлювали рибу у промислових масштабах, потім обробляли її у антисанітарних умовах і продавали цей продукт на рибний ринок.

Щоб товар не пропав, його додатково здобрювали шкідливими речовинами. Фахівці впевненні: така риба і спричинила спалах декількох небезпечних інфекційних захворювань у реґіоні. Лише минулого тижня на Полтавщині від вживання риби захворіли на ботулізм двоє людей. А в Україні загалом вже померли ще двоє.