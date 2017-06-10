Що потрібно знати для подорожей без віз? Найголовніше - мандрувати Європою зможуть лише власники біометричних паспортів. Старі теж діють - але за чинною візою до закінчення терміну її дії! На кордоні у вас можуть вимагати додаткові документи. Це - скільки у вас є грошей на рахунку. Зазвичай - виписка з банку. Потрібно в середньому 50 доларів на добу перебування.

Підготуйте ще документи про мету поїздки - запрошення чи підтвердження про бронь у готелі. Перевірять також, чи є у вас зворотний квиток до України та поліс медичного страхування. А для автовласників - ще поліс страхування цивільної відповідальності. Перебувати в ЄС можна 90 днів протягом півроку.