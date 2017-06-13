Перейменування проспекту Ватутіна викликало судові позови

Заборонити меру столиці Віталію Кличку ухвалювати перейменування проспекту Ватутіна. Із такою заявою активісти звернулися до окружного адміністративного суду. У ці хвилини засідання ще триває.

Представник КМДА Ярослав Шибанов пояснив, що рішення про перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича ухвалили депутати після нібито громадських обговорень на сайті КМДА. Втім, довести суду достовірність такого обговорення чиновник не зміг. Натомість позивачі подали одразу кілька клопотань. Серед них і про відведення судді.