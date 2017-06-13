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Британський телеведучий ледь не загинув під час екстремального шоу

13 червня 2017, 11:40
Британський телеведучий ледь не загинув під час екстремального шоу

Я дійсно подумав, що помер! Такими були перші слова в лікарні відомого британського телеведучого Річарда Хаммонда, який під час зйомок шоу потрапив у страшну аварію.

Він тестував електричний суперкар на гірській трасі у Швейцарії. Розігнав його до 200 кілометрів на годину. Та врешті не втримав керма на повороті. У Хаммонда травма коліна.  Він зміг самостійно вибратися із машини, яка одразу після цього загорілася. Ціна суперкара  два мільйони фунтів стерлінгів.

ДТП, Здоровье, Несчастные случаи, Прочее, свідок

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