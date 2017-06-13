Суд заборонив перейменування проспекту Ватутіна

Проспект Ватутіна не стане проспектом Шухевича. Суд заборонив мерові столиці Віталію Кличку підписувати рішення депутатів Київради, які хотіли перейменувати проспект. Як кияни виграли своєрідну війну зі столичною владою.

Олена Бережна бореться зі столичною мерією. Вона - автор петиції, в якій закликає депутатів не перейменовувати проспект генерала Ватутіна. Киянка переконана - рішення міськради винесли на розгляд із порушеннями. Тож пішла до суду.