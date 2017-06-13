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У США чоловік відсидів 17 років за зовнішню схожість з грабіжником

13 червня 2017, 13:52
У США чоловік відсидів 17 років за зовнішню схожість з грабіжником

У США на волю вийшов чоловік, який відсидів 17 років за злочин, якого не скоював! Він просто зовні був дуже схожий на справжнього грабіжника. Тепер невинний Річард намагається якомога більше часу приділити рідним.

Під час нового судового слухання свідки, подивившись на фотографії обох чоловіків, заявили, що більше не впевнені у винуватості Річарда. Суддя визнав вирок необґрунтованим, і минулого тижня Джонс повернувся додому. Чи судитиметься за втрачені за ґратами роки - поки невідомо.

Общество, Ограбления, свідок, Суды

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