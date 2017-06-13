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Влада Львова просить уряд оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації

13 червня 2017, 15:14
Влада Львова просить уряд оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації

Відповідне звернення вже направлено Прем'єр-міністрові. Про це повідомив у своєму Фейсбуці мер міста Андрій Садовий. Він написав: "Організатори "сміттєвої" блокади можуть починати святкувати. У нас дійсно не залишилось інших можливостей для уникнення екологічної біди".

У сміттєвому жаху львів'яни жили понад рік! Непотріб нишком вивозили із міста по всіх регіонах країни. Навіть у Чорнобилі його знайшли!

Здоровье, Катастрофы, Общество, свідок

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