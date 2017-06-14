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Греція та Туреччина з острахом чекають повторення землетрусу

14 червня 2017, 05:23
Греція та Туреччина з острахом чекають повторення землетрусу

Десятки зруйнованих будинків, загиблі та травмовані. Греція та Туреччина оговтується після потужного землетрусу. Деякі поселення перетворилися на справжні руїни. Люди рятувалися від цунами, й нині бояться повторення апокаліптичного сценарію.

Егейське море, де сталися поштовхи, один із найбільш сейсмонебезпечних реґіонів світу. Землетрус мав силу двох атомних бомб, кажуть турецькі сейсмологи. І лякають, що вчорашні руйнівні поштовхи можуть повторитися сьогодні з ще більшою потужністю.

Катастрофы, Общество, свідок

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