Греція та Туреччина з острахом чекають повторення землетрусу

Десятки зруйнованих будинків, загиблі та травмовані. Греція та Туреччина оговтується після потужного землетрусу. Деякі поселення перетворилися на справжні руїни. Люди рятувалися від цунами, й нині бояться повторення апокаліптичного сценарію.



Егейське море, де сталися поштовхи, один із найбільш сейсмонебезпечних реґіонів світу. Землетрус мав силу двох атомних бомб, кажуть турецькі сейсмологи. І лякають, що вчорашні руйнівні поштовхи можуть повторитися сьогодні з ще більшою потужністю.