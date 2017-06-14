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У Києві протестували мешканці багатоповерхівки без вигод

14 червня 2017, 08:38
У Києві протестували мешканці багатоповерхівки без вигод

Два тижні без світла, п'ять років без гарячої води та жодного дня із газопостачанням. У таких умовах виживали мешканці багатоповерхівки в столиці. Люди навчилися робити своє життя комфортним завдяки бойлерам та електроплиткам, але їм вимкнули ще й електрику. І тут киянам вже урвався терпець, і вони перекрили жваве шосе.більше ++СЮЖ++

Мешканці будинку вже стомилися бігати по кабінетах чиновників. Адже допомоги їм ніхто не обіцяє. Тому люди пішли перекривату жваву трасу. За кілька хвилин такого пішого протесту до них приїжджають представники Київенерго, Дарницької адміністрації та навіть сам ліквідатор Каскаду. Жителям багатостраждальної багатоповерхівки обіцяють зробити перерахунок коштів, які вони нібито заборгували.

Общество, свідок, Служебные преступления

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Уважаемая Светлана Федик,Я живу в этом доме 27 лет и знаю о его проблемах не по наслышке.Люди, у которых Вы брали интервью в сюжете, имеют долги по коммуналке по несколько тысяч гривен.Как раз из за таких как они и накапливаются долги.Они показывали Вам свои квитанции из ГИВЦа? Вы бы лучше показали тех, кто исправно платит и страдает из-за неплательщиков.В квитанциях нет показаний счётчика потому, что у нас один обще домовой счётчик и его показания делятся поровну на все квартиры.Это не правильно но по другому сейчас нельзя.Неправдой является и то, что не известно кто снимает показания счётчика.Это делает ежемесячно инспектор Киевэнерго и оформляет акт сверки, который вывешивается в доме для всеобщего ознакомления.Лифты у нас не работают больше двух лет. Они опломбированы и мы за них не платим.Наш дом страдает из-за злостных неплательщиков, которых 20% и бездеятельности руководства Каскада в борьбе с должниками и наведении порядка в оплате коммунальных услуг.Сюжет нужно готовить, как говорил классик, "тщетельнее".
Владислав 14.06.2017, 10:55 ответить

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