У Києві протестували мешканці багатоповерхівки без вигод

Два тижні без світла, п'ять років без гарячої води та жодного дня із газопостачанням. У таких умовах виживали мешканці багатоповерхівки в столиці. Люди навчилися робити своє життя комфортним завдяки бойлерам та електроплиткам, але їм вимкнули ще й електрику. І тут киянам вже урвався терпець, і вони перекрили жваве шосе.більше ++СЮЖ++



Мешканці будинку вже стомилися бігати по кабінетах чиновників. Адже допомоги їм ніхто не обіцяє. Тому люди пішли перекривату жваву трасу. За кілька хвилин такого пішого протесту до них приїжджають представники Київенерго, Дарницької адміністрації та навіть сам ліквідатор Каскаду. Жителям багатостраждальної багатоповерхівки обіцяють зробити перерахунок коштів, які вони нібито заборгували.



