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Унікальний дегустатор молока живе у Голландії

14 червня 2017, 09:44
Унікальний дегустатор молока живе у Голландії

Він розбирається в сортах молока й може за його смаком визначити породу корів, що його дала. Перший і єдиний в світі молочний сомельє живе в Нідерландах. Каже: його професія - це не розвага, а реальне та рідкісне ремесло, незрозуміле й недоступне більшості людей.

Сомельє консультує всіх, хто продає й купує молоко. З цією метою регулярно відвідує спеціалізовані виставки та наукові конференції. Експерт стверджує: якщо корова їсть тільки свіжу траву, в молока буде фруктовий присмак.

Прочее, свідок

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