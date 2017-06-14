Унікальний дегустатор молока живе у Голландії

Він розбирається в сортах молока й може за його смаком визначити породу корів, що його дала. Перший і єдиний в світі молочний сомельє живе в Нідерландах. Каже: його професія - це не розвага, а реальне та рідкісне ремесло, незрозуміле й недоступне більшості людей.



Сомельє консультує всіх, хто продає й купує молоко. З цією метою регулярно відвідує спеціалізовані виставки та наукові конференції. Експерт стверджує: якщо корова їсть тільки свіжу траву, в молока буде фруктовий присмак.