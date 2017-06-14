Новосілля Джолі викликало обурення сусідів

Нові вороги Анджеліни Джолі - її сусіди. Голівудська зірка переїхала у маєток, який придбала за 25 мільйонів доларів поряд із будинком свого екс-чоловіка Бреда Пітта. І саме мешканці району Логлін Парк в Лос-Анджелесі зовсім не раді зірковій сусідці.

А все через те, що нині дороги поряд із будинком перекриті десятками вантажівок із меблями актриси. Вони паралізували рух. Крім того, Джолі вирішила переробити свій новий сад, а тому садівники шумлять практично цілодобово.