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Новосілля Джолі викликало обурення сусідів

14 червня 2017, 10:50
Новосілля Джолі викликало обурення сусідів

Нові вороги Анджеліни Джолі - її сусіди. Голівудська зірка переїхала у маєток, який придбала за 25 мільйонів доларів поряд із будинком свого екс-чоловіка Бреда Пітта. І саме мешканці району Логлін Парк в Лос-Анджелесі зовсім не раді зірковій сусідці.

А все через те, що нині дороги поряд із будинком перекриті десятками вантажівок із меблями актриси. Вони паралізували рух. Крім того, Джолі вирішила переробити свій новий сад, а тому садівники шумлять практично цілодобово.

Общество, свідок

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