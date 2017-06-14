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Діабет став причиною страшної аварії в столиці

14 червня 2017, 11:55
Діабет став причиною страшної аварії в столиці

Жахлива аварія сталася у Києві. Водій Субару, хворий на діабет, втратив свідомість під час руху. На високій швидкості вже некерований автомобіль вилетів на тротуар і буквально розчавив дівчину-пішохода об паркан апеляційного суду.

Удар був такої сили, що опори огорожі відлетіли на двадцять метрів. Постраждалу у критичному стані з множинними переламами госпіталізували. За її життя зараз борються лікарі. Ще один травмований - це прокурор - отримав допомогу на місці. Водія медики також оглянули. Він майже не ушкоджений.

ДТП, Здоровье, свідок

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